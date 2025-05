Un assalto audace nella notte

Nella notte tra sabato e domenica, Terni è stata teatro di una rapina a mano armata che ha scosso la comunità locale. Un imprenditore di circa 80 anni, vedovo e residente in una villa situata nella prima periferia, è stato aggredito da una banda di almeno tre malviventi. L’anziano, che si trovava solo in casa al momento dell’assalto, non ha opposto resistenza, evitando così di trasformare la situazione in un dramma ancora più grave.

La dinamica dell’assalto

Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori, che parlavano con accento italiano e avevano il volto coperto, sono entrati nell’abitazione con l’intento di derubare l’imprenditore. Armati, ma con la necessità di accertare se le armi fossero vere o meno, hanno minacciato la vittima, costringendola a consegnare il denaro e gli oggetti di valore. Il bottino ammonta a circa 3 mila euro in contanti e due pistole appartenenti all’imprenditore, noto collezionista di armi storiche.

La fuga dei malviventi

Dopo aver messo a segno il colpo, la banda è fuggita, probabilmente aiutata da un complice che attendeva all’esterno dell’abitazione. Questo individuo, che ha svolto il ruolo di palo, ha facilitato la fuga dei rapinatori, facendo perdere le tracce della banda. Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti sul posto per avviare le indagini e raccogliere testimonianze, cercando di fare luce su quanto accaduto e di identificare i responsabili di questo audace crimine.