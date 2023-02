Rapina a Ponticelli (Napoli), ladri bloccano la strada e assaltano un'automobilista

Se l’è vista brutta un automobilista che a Ponticelli, quartiere della periferia est di Napoli, è stato preso d‘assalto da dei ladri che hanno dapprima puntato la pistola verso di lui, poi si sono fatti consegnare la vettura sulla quale si trovava alla guida oltre che il denaro che aveva con sè (circa 70 euro).

La vittima, ad ogni modo, ha provveduto a sporgere denuncia alle autorità competenti. Gli agenti della Polizia di Stato stanno indagando sulla vicenda.



Rapina a mano armata a Ponticelli: ladri bloccano la strada

Stando a quanto si apprende, la “disavventura” dell’automobilista si è consumata nella notte intorno alle 5 del mattino all’altezza di via Sambuco. Pare che i ladri si siano appostati appositamente ai margini, in una strada parallela, quindi hanno chiuso la via con un cassonetto al fine di evitare che il malcapitato potesse fuggire. I ladri sono infine “sbucati” fuori non appena hanno puntato le mire su una vettura a loro congeniale.

L’arrivo dell’automobilista e la rapina

Il passaggio dell’automobilista, com’era stato già preventivato, non ha tardato ad arrivare. I ladri sono spuntati in successione a cominciare dal primo che gli ha puntato la pistola, quindi sono arrivati i restanti quattro che hanno braccato l’auto. La vittima è stata fatta scendere, infine gli è stato sottratto il denaro per poi allontanarsi con la vettura e la refurtiva.

La vicenda è stata ripresa in un video, probabilmente girato in uno degli edifici circostanti.