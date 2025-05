Un episodio di violenza giovanile

Un grave episodio di violenza si è verificato a Corciano, nei pressi di Perugia, dove un gruppo di ragazzi è stato accerchiato e rapinato nel parcheggio di un centro commerciale. La polizia, allertata da una delle vittime, è intervenuta tempestivamente, arrestando tre minorenni ritenuti responsabili dell’accaduto. Si tratta di due sedicenni e di un quindicenne, accusati di rapina aggravata in concorso e rapina impropria.

La dinamica dell’accaduto

Secondo quanto riportato dalle vittime, i ragazzi sono stati avvicinati da un gruppo di quattro coetanei, che, dopo averli minacciati, hanno sottratto loro due borselli e un cappellino griffato. Le vittime hanno tentato di riprendersi gli oggetti rubati, ma uno di loro è stato colpito violentemente con uno schiaffo al volto. Fortunatamente, il padre di uno dei ragazzi è riuscito a recuperare la merce rubata, ma la situazione ha destato preoccupazione tra i presenti.

Intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti delle volanti, giunti sul posto, hanno rintracciato e identificato tre dei quattro presunti rapinatori. Durante il controllo in questura, uno di loro è stato trovato in possesso di un cacciavite e di un passamontagna nero, senza fornire spiegazioni sul loro possesso. Su disposizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni, i tre ragazzi sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Inoltre, uno di loro è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Indagini in corso

Le indagini continuano per identificare il quarto ragazzo coinvolto nella rapina. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei giovani e sull’aumento della violenza tra i minorenni. La polizia invita i cittadini a segnalare qualsiasi comportamento sospetto e a collaborare con le forze dell’ordine per garantire un ambiente più sicuro per tutti.