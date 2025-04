Blitz della Polizia contro le baby gang delle rapine in metro e per strada a Milano: arrestati almeno 50 giovanissimi, tra cui anche minorenni.

Rapine in metro a Milano: blitz contro giovanissimi, 50 arresti

Maxi operazione da parte della Polizia a Milano contro le baby gang delle rapine in metro e per strada. Negli ultimi mesi nel capoluogo lombardo si sono infatti registrati numerosi casi di violente rapine e aggressioni da parte di giovanissimi. Gli agenti, coordinati dalla Procura di Milano e dalla Procura per minorenni, hanno eseguito diversi provvedimenti restrittivi. Sarebbero ben 50 i giovanissimi coinvolti, di cui 18 minorenni. Per alcuni è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare in carcere, per altri un fermo disposto dal pm.

Rapine in metro a Milano: sono italiani di seconda generazione

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, i giovanissimi arrestati a Milano sarebbero italiani di seconda generazione, ovvero figli di immigrati. Ma ecco le parole del ministro Piantedosi: “l’operazione condotta oggi a Milano, con lo smantellamento di un’intera rete criminale, è l’ennesima dimostrazione dell’impegno che le forze di Polizia stanno profondendo nel contrasto alla delinquenza e all’illegalità sulle nostre strade. Gli arrestati sono perlopiù giovani o giovanissimi, molti dei quali minorenni, di cosiddetta ‘seconda generazione’, spesso protagonisti di numerosi episodi di violenza.”