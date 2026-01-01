Rassegna dei principali eventi di cronaca del 2026

Il è stato un anno particolarmente turbolento per l’Italia, caratterizzato da eventi di cronaca che hanno catturato l’attenzione dell’opinione pubblica. Dall’omicidio di Ilaria Sula alla riapertura delle indagini sul misterioso caso di Garlasco, il paese ha affrontato situazioni drammatiche che hanno sollevato interrogativi e indignazione.

Femminicidi e omicidi che hanno scosso il paese

Tra il 1 gennaio e il 30 settembre, il Viminale ha registrato 73 omicidi di donne, di cui 44 perpetrati da partner o ex partner. Tra questi, il caso di Ilaria Sula, scomparsa il 25 marzo e ritrovata in circostanze agghiaccianti. Il suo ex fidanzato, Mark Antony Samson, ha confessato di averla uccisa nell’appartamento di via Homs, a Roma, infliggendole tre coltellate al collo prima di occultare il cadavere in una valigia abbandonata in un dirupo.

Il processo e le reazioni della famiglia

Il processo contro Samson, iniziato il 12 novembre, si svolge presso la Terza Corte di Assise di Roma. Le accuse comprendono l’omicidio volontario con aggravanti di premeditazione e futili motivi. I genitori di Ilaria, visibilmente distrutti, hanno chiesto giustizia per la loro figlia, esprimendo il loro dolore in aula e mostrando una foto della giovane durante le udienze.

Riapertura di indagini storiche

A marzo, le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi sono state riaperte, a 18 anni dal delitto. Le autorità hanno iscritto Andrea Sempio nel registro degli indagati, con accusa di omicidio in concorso, con particolare attenzione all’impronta 33 rinvenuta sul luogo del crimine e al DNA trovato sulle unghie della vittima, compatibile con un membro della famiglia Sempio.

Il caso della funivia sul monte Faito

Un altro evento tragico è avvenuto ad aprile, quando la funivia sul monte Faito è precipitata a causa della rottura di un cavo, causando la morte di quattro persone e lasciando un ferito grave. Le indagini hanno portato all’iscrizione di 25 persone nel registro degli indagati, tra cui funzionari e tecnici responsabili della manutenzione dell’impianto. L’accusa ha evidenziato come alcuni controlli siano stati certificati in modo fraudolento, mettendo in discussione la sicurezza dell’impianto.

Altri eventi significativi

Nel corso dell’anno, ci sono stati altri episodi di cronaca che hanno catturato l’attenzione. Ad esempio, ad agosto il centro sociale Leoncavallo di Milano è stato sgomberato, seguito a dicembre dallo sgombero del centro sociale Askatasuna di Torino. Questi episodi sono stati parte di un clima di tensione sociale crescente nel paese.

Manifestazioni e proteste in Italia

Le tensioni internazionali, in particolare la situazione a Gaza, hanno influenzato le piazze italiane, portando a manifestazioni di solidarietà in tutto il paese. A ottobre, dopo il blocco della Global Sumud Flotilla, ci sono state proteste a Roma, Bologna, Torino e Milano, evidenziando una crescente mobilitazione sociale.

In un altro tragico evento, il 14 ottobre, tre carabinieri hanno perso la vita in un’esplosione durante lo sgombero di un casolare a Castel d’Azzano. La responsabile dell’esplosione è stata arrestata, mentre i due fratelli coinvolti sono stati presi in custodia dai carabinieri.

Infine, il 28 novembre, durante uno sciopero nazionale dei giornalisti, un gruppo di manifestanti ha fatto irruzione nella redazione de La Stampa a Torino, imbrattando le pareti e danneggiando il materiale presente. Questo atto è stato condannato come un attacco alla libertà di stampa e alla democrazia.

Il ha, dunque, messo in luce una serie di eventi tragici e controversi, segnando un anno difficile per la cronaca italiana e lasciando molte domande aperte circa la sicurezza e i diritti civili nel paese.