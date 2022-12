Ratzinger: Biden, 'sarà ricordato come un rinomato teologo'

(Adnkronos) – "Jill e io ci uniamo ai cattolici di tutto il mondo e a tanti altri nel lutto per la scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI. Ho avuto il privilegio di trascorrere del tempo con Papa Benedetto in Vaticano nel 2011 e ricorderò sempre la sua generosità e accoglienza, nonché la nostra significativa conversazione. Sarà ricordato come un rinomato teologo, con una vita di devozione alla Chiesa, guidato dai suoi principi e dalla sua fede".

Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sulla scomparsa di Benedetto XVI.

"Come ha osservato durante la sua visita alla Casa Bianca nel 2008 – ricorda Biden – 'la necessità di solidarietà globale è più urgente che mai, se tutte le persone devono vivere dignitosamente'. Possa la sua attenzione al ministero della carità continuare ad essere un'ispirazione per tutti noi".