Un rave party nell’ex fabbrica Snia a Cesano Maderno si è concluso con un centinaio di denunciati, 28 dei quali minorenni.

Rave party nell’ex fabbrica: cento denunciati a Monza

Un rave party organizzato nell’ex fabbrica Snia a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, si è concluso con un centinaio di denunciati, 28 dei quali minorenni. Le denunce da parte dei carabinieri di Desio sono scattate nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il reato ipotizzato è quello di “invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute“.

Rave party a Cesano Maderno: trovato anche un furgone rubato

Le forze dell’ordine sono state contattate da un cittadino che lamentava il disturbo della musica ad alto volume proveniente dall’area dell’ex stabilimento tessile, dove si stava tenendo il rave. Alcuni partecipanti arrivavano dalla Svizzera, mentre la maggior parte dalla Lombardia. Vicino all’ex fabbrica, i carabinieri hanno anche trovato un furgone, rubato nei giorni scorsi a Mariano Comense, con 20 fucili da soffiar e due carabine ad aria compressa. Il furgone è stato restituito al proprietario, che ha dichiarato di non sapere nulla delle armi trovate al suo interno.