Ravenna, uomo salva bambini in mare e poi muore per un malore

Un uomo di 82 anni è morto in spiaggia dopo aver portato in salvo un bambino che stava rischiando di annegare.

