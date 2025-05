Era scomparso da Mondragone nel napoletano lo scorso 30 gennaio il 15enne Rayan Mdallel, trovato morto nel fiume Po a Torino. Ecco i primi aggiornamenti e l’annuncio del sindaco.

Rayan Mdallel, 15enne scomparso da Mondragone: ritrovato morto nel Po a Torino

Era dal 30 gennaio che di lui non si avevano più notizie.

Fino a oggi, 17 maggio, quando è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. Rayan Mdallel, 15enne scomparso da Mondragone a Caserta, è stato ritrovato senza vita nel fiume Po. L’annuncio del sindaco di Mondragone Francesco Lavanga.

L’annuncio del sindaco: “Ho appreso la terribile notizia. Circostanze ancora da accertare”

“Da qualche ora ho appreso la triste e terribile notizia che il nostro giovane Rayan Mdallel, il ragazzo quindicenne che il 30 gennaio di quest’anno si era allontanato da casa, è stato purtroppo ritrovato morto in circostanze ancora da accertare”, così il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, ha annunciato la morte del 15enne Ryan Mdallel.

La scomparsa, poi il ritrovamento

Il ragazzo era uscito di casa molto presto, come aveva spiegato la madre alla trasmissione “Chi l’ha visto?” di Federica Sciarelli, e non era andato a scuola e poi di lui nessuna traccia.

“Rayan era scomparso il 30 gennaio, poi il suo corpo fu ritrovato nel fiume il 19 febbraio, senza documenti e cellulare; ci sono voluti dei mesi per identificarlo, e ciò è avvenuto alcuni giorni fa tramite l’incrocio del Dna con quello della madre”, ha precisato il sindaco. Sul corpo del giovane non ci sarebbero segni di violenza e si indaga in ogni direzione, compreso il gesto volontario.

Il cordoglio

“Non trovo, ma forse non esistono, parole che possano colmare un dolore così ingiusto e straziante. La sua giovane vita – continua il sindaco di Mondragone – spezzata troppo presto e in circostanze così laceranti, lascia in tutti noi un senso di smarrimento e profonda tristezza. Certo di rappresentare lo smarrimento di tutta la comunità mondragonese, porgiamo la nostra vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato. Sicuramente rivolgeremo a Rayan, nei giorni a seguire, un momento di lutto cittadino, in cui riflettere e soprattutto pregare. Riposa in pace piccolo Rayan”.

L’ultimo avvistamento

L’ultima volta che è stato visto, Rayan era in sella a una bicicletta nera, e indossava una felpa scura, delle scarpe Nike bianche e aveva due zaini: uno nero di marca Adidas, l’altro verde con sfumature. Aveva portato con sé i documenti e il cellulare, che però risultava spento.

La madre a “Chi l’ha visto?” aveva rivolto numerosi appelli: “Torna a casa, i problemi li risolveremo insieme”, disse la madre. Durante questi mesi di ricerche, Rayan sarebbe stato avvistato da una donna a Roma, in prossimità della fermata di un autobus in zona Rebibbia, proprio con la bicicletta nera. Continuano le indagini per capire cosa sia accaduto.