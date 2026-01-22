Real Madrid in testa alla Football Money League, Liverpool leader tra i club inglesi

Il panorama calcistico mondiale ha subito notevoli cambiamenti nel ranking dei ricavi per la stagione 2026-25. La nuova edizione della Football Money League, pubblicata da Deloitte, evidenzia come il Real Madrid continui a dominare la scena. Nel frattempo, il Liverpool ha superato il Manchester United, registrando il miglior risultato nella storia del club inglese.

Il dominio di Real Madrid

Nonostante una stagione priva di trofei, il Real Madrid ha generato ricavi impressionanti di circa 1,16 miliardi di euro (1,36 miliardi di dollari). Questo risultato è stato reso possibile grazie a un incremento del 23% nei ricavi commerciali, che hanno raggiunto i 594 milioni di euro (696,6 milioni di dollari). Tali cifre dimostrano come la strategia commerciale del club spagnolo continui a dare frutti, permettendo di rimanere al vertice della classifica nonostante le sfide sportive.

Competizione tra i giganti

Il Barcelona, con un fatturato di 975 milioni di euro (1,14 miliardi di dollari), ha riconquistato la seconda posizione nella Money League dopo cinque anni. Il Bayern Monaco si trova al terzo posto con 861 milioni di euro (1,09 miliardi di dollari), mentre il Paris Saint-Germain segue a ruota con 837 milioni di euro (981,5 milioni di dollari). Questo scenario evidenzia come i club spagnoli e tedeschi continuino a competere in un mercato sempre più agguerrito.

Liverpool supera Manchester United

Il Liverpool ha registrato un fatturato di 836 milioni di euro (980,4 milioni di dollari), un risultato significativo che lo colloca per la prima volta come il club inglese con il maggior fatturato. Questo traguardo è stato raggiunto in un’annata in cui il Liverpool ha vinto la Premier League, segnando un passo fondamentale nella storia finanziaria del club. Il Manchester City, con 829 milioni di euro (721,3 milioni di dollari), ha subito un calo posizionandosi al sesto posto, mentre l’Arsenal ha superato il Manchester United, attestandosi settimo con 822 milioni di euro (1,1 miliardi di dollari).

Un declino per i Red Devils

Dopo una stagione deludente in Premier League, il Manchester United è scivolato all’ottavo posto con ricavi di 793 milioni di euro (929,7 milioni di dollari). Questa rappresenta la posizione più bassa mai raggiunta dal club nella Money League, una classifica in cui in passato aveva dominato. Gli esperti di Deloitte avvertono che l’assenza del club dalle competizioni europee avrà un impatto negativo sui futuri ricavi, evidenziando un cambiamento significativo nel panorama calcistico inglese.

Crescita complessiva e nuove sfide

Nel complesso, i ricavi dei primi 20 club di calcio hanno raggiunto un livello record di 12,4 miliardi di euro (14,5 miliardi di dollari), con un incremento dell’11% rispetto alla stagione precedente. Questo aumento è attribuibile alla crescita dei ricavi commerciali, che hanno superato i 5,3 miliardi di euro (6,2 miliardi di dollari). I club stanno adottando nuove strategie per massimizzare i profitti, come l’utilizzo degli stadi anche al di fuori delle giornate di partita, contribuendo così alla diversificazione delle fonti di reddito.

Le sfide future

Deloitte ha segnalato che l’emergere di club della Saudi Pro League e dell’Inter Miami potrebbe rappresentare una minaccia per il predominio finanziario dei club europei. Con squadre che ingaggiano giocatori di alto profilo, il panorama calcistico globale sta cambiando rapidamente. Le opportunità legate ai prossimi eventi, come il FIFA Club World Cup, potrebbero rivelarsi cruciali per attrarre nuovi fan e generare ulteriori ricavi.

Il panorama calcistico mondiale è in continua evoluzione, con club storici che si adattano a nuove realtà e sfide economiche. La stagione 2026-25 ha evidenziato non solo il predominio di Real Madrid, ma anche la capacità di Liverpool di emergere in un contesto altamente competitivo, promettendo un futuro interessante per il calcio a livello globale.