Domenica sera, Le Salsa e Merende hanno finalmente infranto una striscia di otto puntate senza vincite. L’ultima vittoria di Reazione a Catena risaliva al 5 luglio.

Reazione a Catena, festeggiano la vincita da 600 euro a testa

Nonostante il modesto montepremi, le campionesse in carica Carola, Mariasole e Marianna, hanno espresso grande felicità per la vittoria al game show di Rai 1. La serata è stata caratterizzata da una sfida avvincente contro i Comare e Compare, che ha permesso alle tre amiche di arrivare al gioco finale con una somma di 114mila euro. Tuttavia, la fortuna non è stata del tutto dalla loro parte, costringendole a ridurre il montepremi diverse volte. Alla fine, hanno raggiunto l’Ultima Catena con soli 1.782 euro, dopo aver comprato il terzo elemento. Il trio ha però indovinato la parola corretta.

La gioia delle campionesse

Sebbene la cifra non fosse tra le più alte, la vittoria ha portato una ventata di entusiasmo nello studio e tra le ragazze, che hanno potuto festeggiare il loro successo. La reazione sui social ha però evidenziato una divisione tra chi apprezza il gioco per la sua semplicità e chi invece ha trovato eccessivo l’entusiasmo per una vincita di così modesta entità.

Scoppia la polemica sui social

La polemica del pubblico ha infiammato i social, soprattutto X. Molti spettatori hanno commentato con ironia la somma vinta, che si traduce in meno di 600 euro a testa per ciascuna delle tre concorrenti. Frasi come “Grande entusiasmo per meno di 600 euro a testa” e “Fanno 590 a testa, ca**o urlate” hanno inondato la rete, dimostrando un misto di scetticismo e sarcasmo verso la gioia delle campionesse.