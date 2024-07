La puntata di Reazione a Catena, condotta da Pino Insegno, ha fatto infuriare gli utenti dei social network. La vincita di Salsa e merende ha scatenato forti critiche.

Nella nuova puntata di Reazione a Catena, condotta da Pino Insegno su Rai1 venerdì 19 luglio 2024, le Pausa caffè hanno sfidato le campionesse in carica, ovvero le Salsa e merende. A vincere la prima manche, Caccia alla parola, sono state le Salsa e merende, che hanno accumulato subito 8mila euro, mentre le avversarie hanno iniziato la partita fermandosi a 4mila. Lo step successivo, quello delle Catene Musicali, è finito in pareggio. Le campionesse hanno messo da parte 29mila euro e hanno messo a dura prova le sfidanti anche nei “Quando, dove, come e perché” e nella manche “Quattro per una“. Hanno poi ottenuto 15mila e 20mila euro in “Una tira l’altra“.

Le Pausa caffè hanno trovato solo una parola nei 65 secondi a disposizioni per Intesa vincente, mentre le campionesse ne hanno indovinate 12, arrivando all’Ultima catena con un montepremi di 128mila euro, dimezzato fino a 8mila euro. Alla fine hanno poi vinto il montepremi di 4mila euro.

Reazione a Catena, la vincita di Salsa e merende fa infuriare i social: “Imbarazzanti”

Sui social, dopo questa vincita, si sono scatenate accese polemiche. “Mi sa che quest’anno la stagione di Reazione a Catena finirà senza che arrivino tre bravi davvero. Evvabbé…” ha scritto un utente, mentre un altro ha consigliato agli autori di impegnarsi di più. “Livello delle campionesse imbarazzante” ha sottolineato un altro utente, mentre un altro ha sottolineato di rimpiangere i campioni bravi delle scorse edizione.

Forti critiche anche alle performance delle sfidanti, che hanno indovinato solo una parola nell’Intesa vincente ma anche sul conduttore. “Ma la tristezza di Reazione a Catena da quando è condotta da Pino Insegno? Lui è sgradevole, sempre serio con quello sguardo da piaccione romano. Non sorride mai e deride i concorrenti. Continuerò a non guardarla. Peccato, prima mi piaceva tanto” ha scritto un utente.