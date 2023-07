Delle 169 mila persone che hanno ricevuto l’SMS in cui si annunciava la sospensione del reddito di cittadinanza, circa 21 mila sono residenti nella città di Napoli. Fin da subito sono iniziate le proteste, con centinaia di chiamate che sono pervenute all’Inps per avere chiarimenti in merito ai requisiti necessari per continuare ad essere beneficiari del sussidio.

Reddito di cittadinanza sospeso: proteste a Napoli davanti alla sede dell’Inps

Come sappiamo, con la nuova normativa non sono più idonei a ricevere il sussidio i nuclei familiari in cui non ci sono componenti disabili, minori o over 65. La Sicilia è la regione che in totale è più coinvolta dagli stop, ma tra le città al primo posto troviamo Napoli. Subito dopo l’arrivo dei primi SMS di conferma degli stop, nel capoluogo campano sono iniziate le proteste. Nella mattinata di oggi tante persone si riuniranno davanti alla sede dell’Inps.

Stop al reddito di cittadinanza: quali sono i numeri

Secondo la Relazione tecnica alla legge che istituisce l’Assegno di inclusione, dovrebbero essere 697 mila i nuclei che avranno lo riceveranno, mentre 436 mila persone avranno lo strumento di attivazione. Il riferimento, dunque, è a 1.1 milioni di famiglie con il reddito di cittadinanza, ma secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Inps, grazie ad una ripresa economica nel mese di Giugno il numero sarebbe già sceso sotto il milione.