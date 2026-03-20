Referendum giustizia: i motivi pratici e politici dietro il sì

Alla chiusura della campagna, i sostenitori del sì sottolineano come la riforma punti a garantire un giudice terzo e a spezzare i legami tra correnti e CSM , spiegando che il cambiamento favorirebbe l'interesse comune

La chiusura della campagna referendaria ha rilanciato un tema che attraversa istituzioni e opinione pubblica: secondo i promotori del sì, la riforma rappresenta un beneficio diffuso per i cittadini. Alla manifestazione conclusiva tenuta a Torino, rappresentanti del mondo liberale e di associazioni storiche hanno ribadito che l’obiettivo è ripristinare l’equilibrio tra chi accusa e chi difende, introducendo strumenti capaci di garantire più trasparenza. In questo contesto il termine separazione delle carriere viene usato come parola chiave per descrivere una trasformazione ritenuta necessaria dai firmatari dell’appello.

Le ragioni principali esposte dai promotori

I sostenitori del sì affermano che il punto centrale è la parità di trattamento nel processo: avere un giudice terzo significa mettere sullo stesso piano le parti, evitando squilibri che la pratica giudiziaria attuale non sempre elimina. La tesi è che la Costituzione preveda già principi di imparzialità, ma che nella prassi questi non siano completamente realizzati. Perciò la riforma punta a tradurre in regole concrete quanto previsto in astratto, con l’intento di tutelare i diritti dei cittadini e accrescere la fiducia nelle istituzioni.

Il tema del giudice e l’equilibrio processuale

Nel ragionamento dei firmatari emerge la centralità del giudice terzo come salvaguardia del giusto processo: l’idea è che una magistratura più bilanciata riduca il rischio di decisioni condizionate da dinamiche interne. Il concetto di terzo imparziale non è solo una formula, ma una prospettiva che mira a prevenire favoritismi e a garantire che l’accusa e la difesa trovino condizioni effettive di parità procedurale, un aspetto che i promotori definiscono utile per l’intera collettività.

Il sorteggio per il CSM e la critica alle correnti

Un altro elemento chiave sollevato durante la chiusura della campagna è la proposta di usare il sorteggio per selezionare alcuni membri del CSM. Secondo i sostenitori, questa misura avrebbe lo scopo di spezzare il cordone ombelicale che lega talvolta le nomine alle logiche interne di corrente e di partito, ripristinando una selezione meno condizionata. L’argomentazione sottolinea che introducendo elementi di casualità controllata si può ottenere una rappresentanza più varia e meno vulnerabile alle pressioni politiche o corporative.

Come il sorteggio modifica il sistema di nomina

Nel dettaglio, i promotori spiegano che il sorteggio non è inteso come un espediente puramente simbolico, ma come un meccanismo che riduce opportunità di negoziazione tra correnti. Il sorteggio CSM verrebbe abbinato a criteri di idoneità e a filtri procedurali, così da coniugare casualità e qualità; questa combinazione, sempre secondo i sostenitori, incrementerebbe la legittimità percepita dell’organo di autogoverno della magistratura.

Contesto politico e critiche alla campagna

Nonostante le argomentazioni tecniche, gli organizzatori denunciano che la campagna referendaria abbia assunto toni fortemente politici: la manifestazione a Torino è servita anche per rimarcare come molte critiche al sì siano reinterpretazioni strumentali collegate a schieramenti politici. I promotori ricordano che gruppi che sostengono la riforma si richiamano alla tradizione liberale e liberalsocialista e non al governo in carica, evidenziando la distinzione tra voto referendario e voto politico. Aggiungono che considerare il no come un rifiuto personale verso un leader equivale a confondere piani diversi.

Firmatari, appelli e iniziative pubbliche

Tra le iniziative che hanno accompagnato la campagna vi è l’appello intitolato “Un sì al Referendum, non al governo”, sottoscritto da esponenti della società civile e attivisti come Marco Cappato. Eventi pubblici, dibattiti e dirette radiofoniche hanno cercato di spiegare le ragioni tecniche della riforma e di rispondere alle obiezioni. Il Partito Radicale e comitati civici hanno organizzato chiusure di campagna e serate dedicate al tema, con l’obiettivo di riportare il dibattito sulle questioni di merito piuttosto che sulla contingenza politica.

Cosa cambierebbe per i cittadini

Per i sostenitori, l’effetto più immediato sarebbe una maggiore fiducia nella magistratura e un processo più equilibrato: mettere le parti sullo stesso piano e ridurre l’influenza delle correnti sono, nell’ottica dei promotori, misure che avvantaggiano l’intera collettività. L’introduzione del giudice terzo e di meccanismi di selezione meno politicizzati per il CSM sono presentati come strumenti per rafforzare la tutela dei diritti fondamentali e migliorare l’immagine delle istituzioni giudiziarie agli occhi dei cittadini.

Conclusione

Il messaggio che emerge dagli interventi alla chiusura della campagna è chiaro: votare sì è, secondo i promotori, una scelta orientata al miglioramento del sistema giudiziario e non un voto di fiducia verso o contro un governo. Ribadiscono che il referendum riguarda principi e procedure — la separazione delle carriere, il ruolo del giudice e la selezione del CSM — e invitano a valutare il quesito sul merito, distinguendo le dinamiche politiche dalle riforme istituzionali proposte.