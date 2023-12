In Italia 43 milioni di persone faranno regali per il Natale 2023 con una spesa media di 186 euro a testa

In Italia, le previsioni di Confcommercio indicano che 43 milioni di persone spenderanno in media 186 euro ciascuna per i regali di Natale del 2023, in aumento rispetto ai 165 euro dell’anno precedente, corretti per l’inflazione.

Regali di Natale 2023: le previsioni da Confcommercio

La spesa totale dovrebbe raggiungere gli 8 miliardi di euro, superando i risultati del 2022 e del 2021 ma rimanendo al di sotto di quelli del 2020 e del periodo pre-Covid. Oltre il 73% degli intervistati prevede di fare regali, e circa il 40% considera questa spesa come un piacere. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, attribuisce la fiducia dei consumatori alla crescita dell’occupazione, al taglio del cuneo fiscale e contributivo, alla frenata dell’inflazione e ai minori costi energetici.

Regali di Natale 2023: previsioni dati dicembre

Nonostante una prospettiva economica che prevede una crescita rallentata, agosto e settembre sono stati eccezionali per il turismo e la produzione industriale ha smesso di diminuire, con un tasso di occupazione in aumento. Il Black Friday ha segnato una spesa di 4,31 miliardi di euro, con il 40% degli adulti coinvolti, evidenziando un aumento del 6,1% rispetto all’anno precedente. Le previsioni suggeriscono un buon dicembre, fornendo un auspicio positivo per affrontare il 2024, che si preannuncia impegnativo.