Un operaio 24enne, Domenico Oppedisano, è stato ucciso a colpi di pistola in località Prateria e San Pietro di Caridà: la comunità è sconvolta per quanto accaduto questa mattina.

Le prime notizie dopo la morte dell’operaio a Reggio Calabria

Dalle prime notizie, l’uomo stava lavorando quando è stato raggiunto dai colpi sparati da ignoti. Tuttavia, secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, il giovane si trovava all’interno della sua automobile, dove è stato rinvenuto il cadavere questa mattina.

Le indagini dei carabinieri dopo la morte dell’operaio a Reggio Calabria

Sul posto stanno operando i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica e individuare il movente dell’omicidio. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi in merito a quanto accaduto e si sta cercando di risalire alle identità di chi ha commesso l’omicidio.

I legami tra la vittima e la criminalità organizzata

L’omicidio è stato compiuto in una zona di campagna. Prateria fa parte del comune di San Pietro di Caridà, risiedono novantuno abitanti.

Il giovane ragazzo è stato soccorso ma è morto durante il trasporto verso l’ospedale di Polistena, per le gravi ferite riportate dopo l’attacco brutale.

Dai primi accertamenti però l’uomo, oltre a risultare incensurato, non risulterebbe avere avuto parentele o frequentazioni con ambienti della criminalità organizzata.