Un uomo di 68 anni è stato schiacciato da una ruspa mentre stava lavorando nell’area delle cave dell’impresa Bacchi, nella golena del Po e Guastalla, in provincia di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, morte sul lavoro: 68enne schiacciato da una ruspa

Un operaio di 68 anni è stato in vestito e schiacciato da una ruspa nell’area delle cave dell’impresa Bacchi. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava vicino al suo mezzo che stava per essere caricato di sabbia da una ruspa condotta da un altro operaio. Quest’ultimo, in fase di manovra, non si sarebbe accorto della presenza del collega e lo avrebbe travolto. Purtroppo per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Incidente sul lavoro: due giorni fa un’altra tragedia nel reggiano

Un incidente dalla dinamica simile si è verificato due giorni fa nell’azienda agricola Albarossa di Olmo di Gattatico, cittadina distante meno di 30 chilometri da Guastalla. Il titolare dell’azienda edile Edil Praticello, Rosario Senatore, di 67 anni, è morto schiacciato dalla benna di un Manitou mentre effettuava dei lavori vicino ad un capannone. Era un imprenditore edile molto conosciuto.