Regionali Lombardia: Pregliasco candidato con Majorino

"I virologi sono tutti schierati a sinistra" ha detto Bassetti commentando la notizia della candidatura di Pregliasco alle elezioni in Lombardia

Pregliasco si candida in Lombardia

Dopo Crisanti e l’epidemiologo Lopalco, un altro dei virologi diventati popolari durante i tempi più duri della pandemia, ha deciso di intraprendere la carriera politica. Fabrizio Pregliasco si candida infatti alle elezioni regionali in Lombardia con Pierfrancesco Majorino, dove sfiderà come capolista sia Letizia Moratti che Attilio Fontana.

Come è maturata la decisione

Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera ha così commentato la decisione che ha suscitato qualche polemica tra chi ritiene che non sia corretto sfruttare la popolorità acquisita durante la pandemia:

” Mi è stato chiesto di farmi avanti da diverse realtà del Terzo settore.

Vista la mia esperienza ultra decennale in Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze), prima come volontario poi come presidente. E poi certo, ho parlato a lungo con Pierfrancesco Majorino. Ci ho pensato su un po’ di tempo e alla fine ho deciso”.

“Porto il mio approccio di volontario”

Quanto ai suoi avversari alle elezioni in Lombardia, “Moratti non rappresenta una scelta di discontinuità, Fontana è la continuità vera e propria. Ci sono delle direttrici chiare su cui bisogna lavorare: liste di attesa troppo lunghe, più attenzione ai disabili e anche ai meno abbienti, che spesso rimangono ai margini del sistema pubblico.

Mi sono candidato non solo per portare la mia esperienza da medico e di scienziato; ma anche per il mio approccio, diciamo così, di volontario che ha provato a sempre a stare vicino alle urgenze della disabilità”

Intanto arriva il commento sferzante di Bassetti alla candidatura di Pregliasco, anche se accompagnato dai migliori auguri per la sua avventura politica:

“I virologi sono tutti schierati dalla stessa parte, a sinistra.

Io orgogliosamente ho sempre detto di aver votato centrodestra. Dopo di che io ho fatto un scelta di coerenza che è quella di continuare a fare il medico stando dalla parte dei pazienti e dei miei studenti”.