Regionali: seggi aperti in Lazio e Lombardia, si vota fino alle 15 di lunedì 13 febbraio

Sono circa 13 milioni gli italiani che a partire dalle ore 7:00 di oggi, 12 febbraio, sono chiamati a votare i loro presidenti di Regione e a rinnovare i rispettivi consigli Regionali.

I seggi sono ufficialmente aperti da questa mattina e lo resteranno fino alle ore 15 di domani, lunedì 13 febbraio, per tutti quelli che non fossero riusciti a recarsi alle urne nella giornata di oggi (i seggi resteranno aperti fino alle ore 23).

Due le regioni italiane dove nelle prossime ore si terranno le elezioni regionali, ovvero il Lazio e la Lombardia: stando agli ultimi sondaggi, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, la vittoria se la dovrebbero portare a casa in entrambi i casi due candidati di centrodestra, ovvero Francesco Rocca e Attilio Fontana.

Tutti i candidati alle Regionali 2023

Nel Lazio sono in totale 5 i candidati che si giocheranno il tutto e per tutto alle urne nelle prossime ore: stiamo parlando di Francesco Rocca (candidato per il centrodestra), Donatella Bianchi (per Movimento 5 Stelle), Rosa Rinaldi (per Unione Popolare) e Sonia Pecorilli (Pci) e Alessio D’Amato (per il Pd e Terzo Polo).

4 invece i candidati alle Regionali presso la Regione Lombardia: si tratta del candidato uscente e favorito Attilio Fontana per il centrodestra, Pierfrancesco Majorino (per il Pd e Movimento 5 Stelle), Letizia Moratti (Terzo Polo) e infine Mara Ghidorzi (Unione Popolare).