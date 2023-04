Regno Unito, 38enne muore di sepsi dopo la puntura di un insetto

Tragedia nel Regno Unito, dove un 38enne muore di sepsi dopo la puntura di un insetto. Da quanto si apprende Brett Dymond è stato portato in ospedale ma le sue condizioni di salute erano già disperate. I media spiegano che Dymond abitava insieme alla sua famiglia e che per lui non c’è stato nulla da fare. L’infezione che ha ucciso Brett non ha ancora una precisa definizione, fa fede solo il terribile racconto della moglie: pare che l’uomo fosse al lavoro in giardino il giorno che si era sentito male e i medici sono concordi sul fatto che l’insetto (o un aracnide) si trovasse nel terreno e che “lo abbia punto senza che lui se ne accorgesse.

Muore dopo la puntura di un insetto

Qualche ora dopo “ha cominciato ad avere febbre alta e allucinazioni”. I media spiegano che la moglie aveva notato un segno sulla gamba che aveva iniziato a gonfiarsi. All’arrivo dei soccorsi allertati dalla donna Brett stava già male ed in ospedale i medici hanno scoperto che si trattava di fascite necrotizzante. Di cosa parliamo? Di una severa infezione dei tessuti molli, “tra le peggiori mai viste negli ultimi cinque anni in quell’ospedale” secondo quanto riferito da Fanpage.

La terribile scelta della famiglia

Il 38enne era stato ricoverato, ma le sue condizioni sono peggiorate nel corso dei giorni. Si era provveduto a metterlo in coma farmacologico ma invano. Dopo due arresti cardiaci e danni cerebrali severi i dottori hanno messo la famiglia di fronte a due possibilità: amputare tutte le dita e le gambe con morte cerebrale o staccare le macchine. La famiglia ha scelto, lacerata, l’opzione due. Brett era padre di due bambini, di cui uno nato da poco. I funerali si terranno il 13 aprile.