Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha annunciato che il governo sta lavorando su una legge per vietare le sigarette elettroniche usa e getta e limitare l’uso tra gli adolescenti nel Regno Unito.

Regno Unito, le sigarette elettroniche usa e getta presto vietate

L’obiettivo è ridurre l’uso tra i minori, dato l’aumento del consumo, che nel 2023 ha colpito il 7,6% dei giovani britannici tra gli 11 e i 17 anni. La proposta mira a vietare le sigarette elettroniche usa e getta e potrebbe estendersi alle ricaricabili, limitando i gusti popolari tra gli adolescenti.

La legge prevede l’obbligo di confezioni trasparenti e restrizioni sull’esposizione in vetrina, fa parte di un piano più ampio del governo per ridurre il consumo di sigarette, incluso il divieto per coloro nati dopo l’1 gennaio 2009 di acquistare prodotti del tabacco.

Regno Unito, sigarette elettroniche vietate e reazioni

La proposta potrebbe utilizzare le leggi ambientali esistenti, considerando inquinanti le sigarette elettroniche monouso, l’Associazione dell’industria del vaping ha criticato la mossa, sottolineando il ruolo positivo delle sigarette elettroniche nel sostegno agli adulti che cercano di smettere di fumare. Tuttavia, l’NHS avverte della dipendenza e della mancanza di dati a lungo termine, specialmente sui giovani.