Michele Fabrizio, 93 anni, è morto carbonizzato nella sua abitazione in provincia di Avellino: si ipotizza che l’anziano si stato colto da un malore improvviso mentre stava fumando una sigaretta. Il corpo carbonizzato della vittima è stato recuperato nella camera da lettao all’interno dell’appartamento.

Anziano morto carbonizzato in casa ad Avellino

La tragedia si è consumata a Prata di Principato Ultra, un piccolo centro della provincia di Avellino. Al momento, le autorità stanno effettuato accertamenti per determinare le cause del decesso della vittima. Stando alle prime indiscrezioni sul caso, tuttavia, pare che l’ipotesi più plausibile al vaglio delle autorità sia quella del malore sopraggiunto mentre il 93enne stava fumando una sigaretta a letto. Sembrerebbe, inoltre, che le fiamme avrebbero raggiunto l’uomo quanto ormai era già deceduto.

Sull’accaduto, la Procura di Avellino ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia di Fabrizio.

Il corpo senza vita dell’anziano, a quanto si apprende, è stato rinvenuto nell’appartamento in via Taverna Nova dal figlio che risiede nello stesso stabile e che, nella mattinata di venerdì 24 novembre, ha allertato le forze dell’ordine.

L’ipotesi del malore mentre la vittima fumava una sigaretta

Sul luogo del terribile incidente, si sono recati i carabinieri del Comando Provinciale di Avellino e i vigili del fioco che hanno effettuato sopralluoghi. Intanto, sono state avviate le indagini per determinare le cause della morte.

In considerazione delle condizioni dell’abitazione e dell’assenza di evidenti segni di effrazione o di altri elementi che possano far pensare a una morte violenta, si ritiene che il 93enne, allettato da tempo, sia morto per cause naturali, stroncato da un malore mentre era solo in casa.

Le fiamme, quindi, del tutto accidentali, potrebbe essere state originate da una sigaretta lasciata accesa e avrebbero travolto l’anziano quanto era già morto. Il rogo ha danneggiato lievemente la camera da letto e ha provocato il fumo che ha allertato i familiari.