Il governo britannico ha deciso di vietare il possesso e il consumo di ossido di diazoto, noto anche come “gas esilarante”, per scopi ricreativi. La decisione è stata presa per tutelare la salute pubblica e limitare i comportamenti antisociali.

Gli effetti psicoattivi dell’ossido di diazoto

L’ossido di diazoto è un gas utilizzato in medicina come anestetico e nell’industria alimentare per la preparazione di panna montata. Ha anche effetti psicoattivi, che vengono sfruttati da alcuni giovani per ottenere un breve senso di euforia.

Il consumo ricorrente di gas esilarante può avere gravi conseguenze sulla salute, come danni al sistema nervoso, problemi di linguaggio, equilibrio e concentrazione di ossigeno nel sangue.

In precedenza, gruppi di esperti interpellati dal governo britannico si erano espressi contro la proposta di rendere la sostanza illegale. I loro timori erano che la criminalizzazione del gas esilarante potesse spingere chi ne è dipendente a non ricorrere a cure mediche.

Governo britannico: vieta l’uso del gas esilarante

In Italia e in altre zone d’Europa, il consumo di gas esilarante è molto meno diffuso rispetto ad altre sostanze psicoattive.

