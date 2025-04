Il recupero delle statue lignee

I Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine hanno recentemente compiuto un’importante operazione di recupero, restituendo alla Chiesa di San Lorenzo in Sauris di Sopra due statue lignee policrome raffiguranti San Domenico e Santa Teresa. Queste opere d’arte, risalenti al XVII secolo, erano state sottratte nel maggio del 1969 dall’interno della stessa chiesa, segnando un triste capitolo nella storia del patrimonio culturale friulano.

Le origini delle statue

Le statue, realizzate dalla rinomata bottega dei Comuzzi, scultori e intagliatori lignei originari di Gemona, rappresentano un esempio significativo dell’arte altarista attiva in Friuli Venezia Giulia e in Cadore durante il XVII secolo. Queste opere non solo adornavano un polittico in legno, ma costituivano anche un importante simbolo di devozione per la comunità locale. La loro bellezza e il loro valore artistico sono inestimabili, rendendo la loro restituzione un evento di grande rilevanza.

Un’operazione internazionale

Grazie all’attività investigativa dei Carabinieri TPC e alla collaborazione con forze di polizia estere, le due statue sono state individuate nel mese di ottobre 2023 su una piattaforma di annunci online austriaca. Questo ritrovamento è il risultato di un’azione coordinata che ha coinvolto diverse agenzie internazionali, dimostrando l’importanza della cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali. Seppur il valore economico delle statue sia stimato intorno ai mille euro, il loro significato simbolico e devozionale per la comunità è incommensurabile.

La restituzione al parroco

Oggi, le statue sono state ufficialmente consegnate al parroco di Sant’Osvaldo Re e Martire, segnando un momento di gioia e celebrazione per la comunità di Sauris. Questo evento non solo rappresenta un passo avanti nella tutela del patrimonio culturale, ma sottolinea anche l’importanza di preservare la memoria storica e religiosa di un territorio. La restituzione di queste opere d’arte è un chiaro segnale che il patrimonio culturale deve essere protetto e valorizzato, affinché le future generazioni possano continuare a riconoscerne il valore.