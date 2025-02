Un gesto di discontinuità storica

Il consiglio comunale di Salò ha preso una decisione che segna un punto di svolta nella memoria storica del paese: la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Questo atto, approvato con dodici voti favorevoli, rappresenta un chiaro segnale di discontinuità rispetto a un passato che ha segnato profondamente l’Italia. La mozione, presentata da Tiberio Evoli, consigliere della maggioranza di centrosinistra, ha trovato un consenso compatto tra i membri del consiglio, evidenziando un forte impegno politico contro le ideologie fasciste.

Il contesto della decisione

La cittadinanza onoraria era stata conferita a Mussolini nel maggio del 1924 dal commissario prefettizio Salvatore Punzo. Questo riconoscimento, che per decenni ha rappresentato un simbolo controverso, è stato ora messo in discussione. La decisione di revocarla non è stata priva di opposizioni: tre consiglieri hanno votato contro e uno si è astenuto, tutti appartenenti a liste civiche, tra cui una vicina a Fratelli d’Italia. Questo contrasto evidenzia le divisioni politiche ancora presenti in Italia riguardo al fascismo e alla sua eredità.

Un atto di responsabilità collettiva

La revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini non è solo un atto simbolico, ma rappresenta anche un passo verso una maggiore consapevolezza storica. In un’epoca in cui il dibattito sui valori democratici e sui diritti umani è più attuale che mai, il consiglio comunale di Salò ha scelto di prendere una posizione chiara. Questo gesto invita a riflettere su come le istituzioni possano e debbano affrontare il proprio passato, promuovendo una cultura della memoria che rifiuti ogni forma di totalitarismo.