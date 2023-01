Riapre il bar vicino al covo di Messina Denaro: "Mai visto nel nostro locale"

“Mai visto nel nostro locale“, riporta il titolare del bar riaperto di recente, posto accanto al covo del boss Matteo Messina Denaro.

Il bar di Salvatore Napoli riapre. Era da lunedì che il bar “San Vito” risultava essere chiuso, per ferie. Oggi si appresta ad aprire per la prima volta dopo l’arresto.

E già parte la polemica in merito alle prime dichiarazioni del titolare, che afferma di non aver mai visto il boss Matteo Messina Denaro nel suo locale.

“Non abbiamo mai visto entrare una persona con questo aspetto. Anche rivedendo le foto dopo l’arresto, sono sicuro di non averlo mai incontrato”.

Il bar “San Vito” è situato a 98 metri dal covo di Matteo Messina Denaro, e il titolare continua a ripere di non averlo mai riconosciuto tra la clientela.

“Qui entra tanta gente, non abbiamo mai visto qualcuno con quell’aspetto. […] Noi qui lavoriamo, incontriamo tanta gente e non facciamo caso a chi entra e a chi esce. Non abbiamo riscontrato alcuna somiglianza con le foto, neanche i nostri dipendenti hanno mai visto nulla”