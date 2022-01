Riccardo Signoretti, lo scoop su Urtis: “Un cantante famosissimo”

Riccardo Signoretti ha lanciato un nuovo scoop riguardante la vita sentimentale di Giacomo Urtis.

Attraverso i social Riccardo Signoretti è intervenuto in merito al presunto flirt tra Giacomo Urtis e Fabrizio Corona e ha lanciato un nuovo scoop sulla vita sentimentale del chirurgo dei vip.

Riccardo Signoretti e Giacomo Urtis

Nelle ultime ore sui social Riccardo Signoretti ha lasciato intendere che il gossip riportato da Giacomo Urtis al GF Vip sarebbe “preistoria” e che invece, in tempi recenti, il chirurgo dei vip avrebbe avuto una liaison con un personaggio famoso del mondo della musica.

“Questa è preistoria, chissà se [Giacomo, ndr] parlerà del cantante famosissimo, roba recente“, ha dichiarato Signoretti, che ovviamente si è guardato bene dallo svelare ulteriori dettagli sul personaggio famosissimo che avrebbe avuto una liaison con Urtis. Sui social lo stesso chirurgo dei vip si è più volte mostrato in compagnia di personaggi famosi del mondo dello spettacolo italiano ma al momento non sono spuntati indizi riguardanti il presunto cantante che avrebbe avuto con lui una relazione.

Giacomo Urtis: la vita privata

Lo stesso Giacomo Urtis ha confessato che avrebbe avuto in passato una liaison anche con un famoso calciatore. “Mi sono visto per un mese con una persona molto, molto, molto famosa. Un personaggio davvero noto, soltanto che stava esaurito. Mi ripeteva ‘tesoro sei la persona della mia vita, ti assicuro che sei l’uomo per me, dico sul serio’. Poi a settembre sparisce. Poi era uno paranoico davvero.

Dovevamo mangiare sempre con il bodyguard. Ragazzi ad agosto stava davvero fuori esauritissimo. No tranquillo tesoro che non faccio nomi. Altrimenti se parlo faccio saltare mezza economia italiana e oltre, anche il cinema. Quindi così, capite, è stato molto stancante”, ha ammesso. Di chi si sarà trattato?

Giacomo Urtis e Fabrizio Corona

Nelle ultime ore al GF Vip Giacomo Urtis ha lasciato intendere di aver avuto una liaison anche con un uomo che in molti hanno riconosciuto in Fabrizio Corona.

La questione verrà confermata dai due diretti interessati?