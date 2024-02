Angela Brambati dei Ricchi e Poveri questa mattina ha creato preoccupazione e divertimento nel pubblico di Viva Rai2.

Ospiti nella puntata di questa mattina venerdì 16 febbraio, del programma Viva Rai2, condotto da Fiorello, i Ricchi e Poveri, vestiti in pigiama per le strade di Roma.

I due cantanti si sono resi protagonisti di una breve performance con una gag finale.

Angelo Sotgiu e Angela Brambati posizionati sulle strisce pedonali, fermano il traffico del Foro Italico, ma un colpo di scena finale ha sorpreso il pubblico e lo stesso conduttore Fiorello. Angela Brambati è salita sulla moto di uno sconosciuto ed è scappata via, lasciando tutti senza parole.

«Stiamo calmi, se n’è andata con uno sconosciuto. Non so quante leggi abbiamo infranto in sei secondi, non doveva andare così, dovevamo fare un collegamento e poi andare sulle strisce pedonali, ma si sa i Ricchi e Poveri sono sovversivi. La nostra produttrice è sbiancata. Quindi, le notizie per lunedì ci sono, ci saremo noi in prima pagina».