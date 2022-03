Ricciardi: “Rischiamo una nuova ondata tra giugno e luglio”

Walter Ricciardi e la possibilità che estate e turisti incrementino i contagi: “Omicron come il morbillo, rischiamo una nuova ondata tra giugno e luglio”

Walter Ricciardi lo ha detto chiaramente in un intervista a Il Messaggero: “Rischiamo una nuova ondata tra giugno e luglio”. Il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza mette in guardia sullo scenario dopo il Decreto Covid e non esclude affatto che la road map del governo Draghi possa condurre ad una nuova escalation di casi estivi.

In sostanza il docente di Igiene all’università Cattolica parla di “un momento delicato” che partirà da maggio con l’eliminazione delle mascherine al chiuso previsto dal governo. A suo parere “la liberalizzazione dei comportamenti provocherà una notevole risalita dei contagi”.

Ricciardi: “Rischiamo una nuova ondata”

Colpa di Omicron: “Questa variante è più contagiosa, con il risultato che ora il Sars-Cov2 ha una contagiosità paragonabile a quella del morbillo e ogni persona ne contagia 15 o 16.

Proprio per questo sottolineo che dobbiamo essere pronti a reintrodurre alcune delle restrizioni anti Covid in caso di necessità”. E ancora: “Dal punto di vista delle ospedalizzazioni Omicron 2 sembra in tutto e per tutto simile a Omicron 1, per cui non toglie né aggiunge preoccupazione. Tuttavia è chiaro che se viene lasciata dilagare porterebbe ad un aumento dei ricoveri”.

Stagione estiva e turismo, i rischi

E per Walter Ricciardi stagione estiva e turismo potrebbero diventare vettori: “Potrebbe verificarsi che la risalita avvenga nei mesi estivi turistici e quindi qualcuno dei programmi stabiliti per far ripartire le imprese può essere che andrà rivisto.

Del resto se togli le mascherine a maggio ci sarà una risalita il cui picco è prevedibile proprio tra giugno e luglio. Nonostante in estate si tenda a stare più all’aperto e quindi diminuiscono le occasioni di contagio, senza limitazioni, rispetto agli anni scorsi, anche la bella stagione nasconde delle insidie”.