Walter Ricciardi si è recentemente espresso in un'intervista rilasciata a "La Repubblica" sulla situazione Covid-19 in Italia

Il consulente per le questioni internazionali del Ministero della Salute in Italia, Walter Ricciardi, si è recentemente espresso in una recente intervista rilasciata a “La Repubblica” sulla situazione Covid-19 in Italia.

Covid, Ricciardi: “Più vaccinati o risalita dei contagi tra gennaio e febbraio”

Walter Ricciardi, nell’intervista che è stata pubblicata nella mattinata del 7 novembre 2021 dal noto quotidiano “La Repubblica“, ha parlato dell’importanza delle vaccinazioni anti-Covid per scongiurare il rischio di un aumento dei contagi tra gennaio e febbraio 2022.

Ecco le dichiarazioni che sono state rilasciate dal consulente per le questioni internazionali del Ministero della Salute a riguardo:

“Se non ampliamo il numero di vaccinati con la prima dose o se non somministriamo rapidamente la terza avremo una risalita forte, più di quella che vediamo ora. Avverrà presumibilmente tra gennaio e febbraio. Di sicuro però la mortalità sarà più ridotta di quella delle prime grandi ondate proprio grazie ai vaccini, che comunque un po’ proteggeranno”.

Covid, Ricciardi sulle vaccinazioni ai bambini e le esitazioni dei genitori

Nel corso dell’intervista rilasciata a “La Repubblica“, Walter Ricciardi si è espresso anche in merito alla delicata questione della somministrazione dei vaccini anti-Covid ai bambini e soprattutto su come convincere i genitori che nutrono forti dubbi sulla questione a farli vaccinare, ecco le sue parole in riferimento proprio ai genitori dei più piccoli:

“Spiegando loro che i vaccini sono sicuri e protettivi e che il rischio di contrarre l’infezione e di ammalarsi resta altissimo. D’altra parte la stragrande maggioranza dei vaccini viene somministrata proprio in età pediatrica”.

Covid, Ricciardi sui nuovi farmaci per contrastare il virus

Nell’intervista rilasciata a “La Repubblica” Walter Ricciardi ha parlato anche dei nuovi farmaci che possono curare chi si ammala di Covid, ecco le sue dichiarazioni a riguardo: