Il furto e il danno del crocifisso

Il 10 febbraio scorso, la chiesa di via delle Orfanelle ad Alessandria ha subito un furto che ha scosso profondamente la comunità locale. Un crocifisso, simbolo di fede e identità, è stato sottratto e gravemente danneggiato dall’autore del reato, che lo ha utilizzato per colpire auto e minacciare passanti. Questo atto di vandalismo ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i cittadini, che hanno visto in questo gesto non solo un attacco a un oggetto sacro, ma anche un affronto alla loro comunità.

Il recupero e il restauro

Fortunatamente, i carabinieri di Alessandria, sotto la guida del comandante del Norm, capitano Graziano del Rio, hanno prontamente arrestato il responsabile in flagranza di reato. Gli uomini del Norm, consapevoli del valore simbolico del crocifisso, hanno deciso di intervenire non solo per ripristinare l’oggetto sacro, ma anche per restituire dignità alla comunità. Hanno quindi deciso di farlo restaurare a proprie spese, affidandolo a un professionista che ha saputo ripristinare la parte lignea e la figura in piombo del Cristo, restituendo così il crocifisso alla sua originaria bellezza.

Un gesto che unisce la comunità

Oggi, il vescovo Guido Gallese ha ricevuto il crocifisso restaurato, un momento carico di significato e simbolismo. Il comandante provinciale, tenente colonnello Giovanni Palatini, ha sottolineato l’importanza di questo gesto, affermando che ci sono interventi che lasciano il segno e toccano profondamente. Monsignor Gallese ha ringraziato i carabinieri per il loro impegno quotidiano, evidenziando come, al di là delle uniformi, ci siano cuori puri che sanno emozionarsi e sentire. Questo gesto di riconsegna non è solo un atto di riparazione, ma rappresenta un forte legame tra le forze dell’ordine e la comunità, un simbolo di unità e di speranza.