La Procura di Milano ha disposto un controllo giudiziario su Foodinho Srl, società di delivery del gruppo Glovo, per caporalato.

Su delega del pm di Milano, Paolo Storari, il Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro, ha eseguito un decreto di controllo giudiziario nei confronti di Foodinho Srl, società di delivery del colosso spagnolo Glovo, in una indagine per caporalato.

Secondo infatti alcuni accertamenti ai rider, che in Italia sono circa 40mila, sarebbero state corrisposte paghe “sotto la soglia di povertà” e, dunque, ci sarebbe uno sfruttamento del lavoro. Pensate che, il 75% dei ciclofattorini esaminati, risulterebbe appunto sotto la soglia di povertà, con uno scostamento medio di circa 5.000 euro lordi all’anno. Ma non è finita qui, perché facendo riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, l’87,5 % dei campioni sarebbe risultato sottopagato, con scostamenti massino sino a 12.000 euro l’anno.

Il pm di Milano Paolo Storari, nel decreto parla proprio di un “vero e proprio sfruttamento lavorativo” perpetrato, secondo l’accusa, da anni ai danni di tantissimi lavoratori. Si legge anche che, dagli accertamenti le retribuzioni risultano “sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato” dunque in difformità rispetto a ciò che è stabilito dalla contrattazione collettiva, richiamando l’articolo 36 della Costituzione e l’articolo 603 bis del codice penale sul caporalato.