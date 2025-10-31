Riforma della giustizia: approvata la separazione delle carriere al Senato

Il 30 ottobre segna una data importante per la giustizia italiana, poiché il Senato ha approvato la riforma che prevede la separazione delle carriere nella magistratura. Questo passaggio finale, che ha visto 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni, rappresenta un cambiamento significativo nel sistema giudiziario del paese.

Il percorso verso questa riforma è stato lungo e complesso, culminando in questo ultimo voto che ha rispettato le procedure previste dalla Costituzione.

Tuttavia, l’approvazione non ha mancato di suscitare reazioni contrastanti, con un referendum confermativo previsto per la primavera del .

La reazione del governo e della maggioranza

Dopo il voto, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso la sua soddisfazione, sottolineando che questa riforma rappresenta “un passo importante verso un sistema più efficiente e vicino ai cittadini”. Ha definito questo traguardo come un impegno del governo a favore degli italiani, rimarcando che ora sarà il turno dei cittadini di esprimere la propria opinione tramite il referendum.

Le parole dei vicepremier

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha condiviso l’entusiasmo del premier, definendo la giornata come “storica”. Ha sottolineato che la riforma non è un attacco ai magistrati, ma piuttosto un tentativo di rendere la giustizia più al servizio dei cittadini. Tajani ha anche ricordato come questa riforma fosse da tempo un sogno di Silvio Berlusconi.

Le critiche delle opposizioni

Contrariamente all’euforia della maggioranza, le opposizioni, tra cui il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, hanno manifestato il loro dissenso. I senatori hanno esibito cartelli con scritte contro i “pieni poteri”, segnalando la loro preoccupazione per l’impatto della riforma sulla giustizia e sull’indipendenza dei magistrati.

Giuseppe Conte, leader del M5S, ha dichiarato che la riforma potrebbe rappresentare un tentativo del governo di sottrarsi al controllo della magistratura. Ha descritto il progetto come pericoloso e antidemocratico, affermando che i cittadini potrebbero essere l’unico baluardo contro questa riforma.

Le preoccupazioni dell’Associazione Nazionale Magistrati

Inoltre, l’Associazione Nazionale Magistrati ha espresso forti preoccupazioni riguardo alla riforma, sostenendo che essa altera l’equilibrio dei poteri e non porta a una giustizia più rapida o efficiente. Hanno messo in guardia sul rischio di una maggiore esposizione della giustizia alle influenze esterne.

Prossimi passi e referendum

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha confermato che il referendum si svolgerà nel periodo compreso tra marzo e aprile. Ha invitato a mantenere un dibattito civile e razionale, evitando la politicizzazione del tema. Inoltre, ha affermato di essere disponibile a confronti pubblici con i magistrati per chiarire i punti controversi della riforma.

Con il voto di oggi, si delinea un futuro in cui la giustizia italiana potrebbe subire un profondo cambiamento. Le prossime settimane saranno cruciali, con entrambe le fazioni che si preparano per la campagna referendaria. La maggioranza intende sostenere il “Sì” alla riforma, mentre le opposizioni si mobiliteranno per raccogliere firme e promuovere il “No”.

In conclusione, la riforma della giustizia segna un momento di svolta nella storia italiana, con ripercussioni che si faranno sentire a lungo. Sarà fondamentale per i cittadini esprimere il proprio parere e decidere il futuro della giustizia nel paese.