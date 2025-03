Le dichiarazioni di Delmastro e la reazione delle opposizioni

La riforma della giustizia in Italia è tornata al centro del dibattito politico dopo le dichiarazioni del sottosegretario Andrea Delmastro. In un’intervista rilasciata al “Foglio”, Delmastro ha affermato che “l’unica cosa figa è il sorteggio dei togati al Csm, basta”. Queste parole hanno immediatamente scatenato una bufera, con le opposizioni che hanno chiesto le dimissioni del sottosegretario, accusandolo di aver perso ogni credibilità. Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Italia Viva hanno tutti espresso la loro indignazione, sottolineando che tali affermazioni minano la fiducia nel sistema giudiziario.

Le posizioni dell’Anm e del governo

L’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) ha risposto alle dichiarazioni di Delmastro, affermando che la separazione delle carriere non farà altro che assoggettare i magistrati al controllo del governo. Nonostante i tentativi di Delmastro di minimizzare la portata delle sue parole, l’Anm ha ribadito la necessità di mantenere l’indipendenza della magistratura. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha cercato di difendere la riforma, definendola un’importante revisione costituzionale, ma le critiche continuano a crescere.

Le implicazioni della riforma e le preoccupazioni dei magistrati

Uno dei punti più controversi sollevati da Delmastro riguarda l’idea di dare ai pubblici ministeri un proprio Consiglio Superiore della Magistratura (Csm). Secondo il sottosegretario, questo potrebbe portare a una situazione in cui i pubblici ministeri non dovrebbero più contrattare il loro potere con i giudici, creando un sistema in cui i pm avrebbero un potere eccessivo. Questa prospettiva ha sollevato preoccupazioni tra i magistrati, che temono di essere messi sotto pressione dal potere esecutivo. Le opposizioni hanno colto l’occasione per sottolineare che la riforma, così com’è proposta, non è sufficiente e che è necessario garantire l’autonomia della magistratura.

Il futuro della riforma e le reazioni del governo

Nonostante le polemiche, il governo continua a sostenere la riforma. Delmastro ha dichiarato che l’impianto della riforma è “ottimo” e che il centrodestra è unito nel sostenerla. Tuttavia, le opposizioni non sembrano intenzionate a fermarsi e continuano a chiedere un passo indietro da parte del sottosegretario. L’audio della conversazione pubblicato dal “Foglio” ha ulteriormente alimentato le polemiche, con le opposizioni che vedono in esso la conferma di un cortocircuito all’interno del governo. La situazione rimane tesa, con il futuro della riforma della giustizia che appare incerto.