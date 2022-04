Riforma della scuola, come si diventerà insegnanti

Entro il prossimo giugno dovrebbe essere varata una nuova riforma strutturale della scuola italiana, ecco come si diventerà insegnanti

Pronta in bozza la Riforma della scuola: ecco come si diventerà insegnanti, con tre possibilità per arrivare alle scuole medie o superiori che però non piacciono ai sindacati. Il testo andrà in varo per il mese di giugno. Questa nuova riforma scolastica prevede tre modi per salire in cattedra e ha in target l’assunzione di 70mila nuovi insegnanti di ruolo entro il 2024.

Ecco come si diventerà insegnanti

Si potrà diventare insegnanti tramite diversi concorsi su base annuale. Il tutto rientra poi nell’applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tre possibilità e due binari per il reclutamento secondo il piano del ministro Patrizio Bianchi: c’è un percorso che comincia dalla formazione iniziale, con la laurea magistrale o a ciclo unico a cui segue un corso di formazione che si terrà direttamente negli atenei.

Il valore di quest’ultimo sarà di sessanta crediti formativi. La seconda possibilità prevede una prova di abilitazione: in quel caso il docente dovrà lavorare per un anno e sottoporsi a una valutazione finale.

La valutazione finale e i crediti

Se sarà stata positiva la stessa diventerà “propedeutica” all’assegnazione definitiva del ruolo di docente. Se negativa dovrà ripetere il processo. E il vero nodo, quello dei precari storici? Chi ha lavorato almeno 36 mesi accederà direttamente al concorso pubblico.

Previsto anche un “riallineamento formativo con contratto part-time e un percorso di formazione universitario da trenta crediti formativi”. Ultimo step sarà quello prevede un non chiaro canale transitorio per accelerare le assunzioni entro il 2024. La bozza è piaciuta poco ai sindacati, che vogliono il distinguo fra formazione continua e scatti di stipendio.