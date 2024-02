L’episodio a Rimini

Era il 2023 quando, a Rimini, due ragazze avevano passato una serata in discoteca. Al termine, una delle due ha invitato l’amica a dormire a casa sua. Nell’abitazione era presente anche il padre della ragazza. Stando ai fatti pare infatti che mentre la figlia era in bagno, l’uomo, un 48enne, abbia molestato l’amica. Il papà della giovane sarebbe andato nel letto dove era la ragazza e l’avrebbe molestata e palpata. Quando lei si è svegliata capendo cosa stava succedendo, ha immediatamente avvertito le forze dell’ordine.

L’uomo era già noto

Quando i carabinieri sono intervenuti sul posto, hanno messo in manette l’uomo. Il 48enne però era già noto alle forze armate per problemi legati all’alcol. Il padre dell’amica è stato quindi messo ai domiciliari ed ha provato a giustificarsi dicendo che voleva solo svegliare la ragazza per chiederle se voleva mangiare lì. Il racconto però non ha trovato corrispondenza con quello della vittima. Lui ha detto di averle solo toccato la spalla ma, secondo la giovane, i fatti non sarebbero andati affatto in questo modo.

Il 48enne arrestato

Dopo mesi di indagini da quando è accaduto il fatto, il Tribunale di Rimini ha quindi stabilito due anni di reclusione per il 48enne per violenza sessuale.