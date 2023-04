Rimini, anziana trovata morta in casa dopo 3 settimane

Anziana trovata morta in casa, il magistrato dispone comunque l'autopsia sul cadavere per asseverare il decesso naturale

Tutto è accaduto in quel di Rimini e dopo un lungo lasso di tempo, dove un’anziana è stata trovata morta in casa dopo 3 settimane. Dramma della solitudine per una 83enne il cui corpo era a viale Regina Margherita e la cui scoperta ha innescato l’arrivo delle forze dell’ordine. I dati riportati dai media spiegano che l’anziana è stata trovata morta nella sua abitazione. Da quanto si apprende la tragedia non è recente e presumibilmente il decesso risale almeno a tre settimane fa.

Come spiega bene Fanpage si tratta dell’ennesimo “dramma della solitudine”. Purtroppo il cadavere della signora è stato rinvenuto in un’abitazione di viale Regina Margherita dopo l’allarme lanciato da alcuni vicini di casa. Costoro hanno provveduto a chiamare i vigili del fuoco e i carabinieri della territoriale. Erano insospettiti dal cattivo odore proveniente dall’appartamento e dal fatto che la loro vicina non si vedeva da tempo.

L’arrivo dei carabinieri e del 115 sul posto

Dopo l’allarme i carabinieri sono intervenuti sul posto e con l’ausilio del team 115 sono entrati nell’abitazione al primo piano di una palazzina al civico 155 di viale Regina Margherita. Lì hanno trovato quello che si aspettavano purtroppo: in casa c’era il corpo ormai senza vita della donna ed i locali erano in evidente stato di abbandono. La donna viveva sola e sarebbe morta per cause naturali, tuttavia il magistrato di turno, il sostituto procuratore Davide Ercolani, ha comunque disposto l’autopsia.