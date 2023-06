Tragedia a Rimini. Un operaio 65enne ha perso la vita a seguito di una caduta dal quinto piano di un palazzo in ristrutturazione nella frazione di Rivazzurra.

Si procederà con l’autopsia

L’uomo era impegnato nei lavori edili su un’impalcatura quando, stando alle primissime indiscrezioni sulla dinamica dell’incidente, sarebbe scivolato. Al momento sembra che non ci fossero persone vicino a lui (questo per escludere che possa trattarsi di una caduta causata da terzi). Il cantiere è stato messo sotto sequestro dal magistrato di turno Davide Ercolani, sostituto procuratore, per permettere gli accertamenti necessari alla ricostruzione dell’esatta dinamica. Per la stessa ragione, sul corpo dell’operaio 65enne verrà eseguita l’autopsia.

Ancora morti sul lavoro

Un altro operaio 41enne è morto nelle ultime ore in un incidente sul lavoro avvenuto a San Lorenzo del Vallo, in provincia di Cosenza. L’uomo si trovava sul tetto di un capannone industriale quando, per cause ancora al vaglio delle autorità, sarebbe caduto precipitando per diversi metri. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118, ma per il 41enne era troppo tardi: con ogni probabilità è morto sul colpo. La vittima si chiamava Marco Romeo e risiedeva nel comune cosentino di Altomonte. L’uomo lascia la moglie e tre figli.