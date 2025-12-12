Rimini, un detenuto evade durante una visita in ospedale

Una notizia incredibile è giunta da Rimini e riguarda il tema delle carcere italiane, non si tratta del classico sovraffollamento delle strutture carcerarie quanto più della scarsa gestione da parte delle Forze dell'Ordine durante i permessi premio che vengono dati ai detenuti in caso di eventi pa...

Una notizia incredibile è giunta da Rimini e riguarda il tema delle carcere italiane, non si tratta del classico sovraffollamento delle strutture carcerarie quanto più della scarsa gestione da parte delle Forze dell’Ordine durante i permessi premio che vengono dati ai detenuti in caso di eventi particolari.

Permessi premio, un caso intricato

Il tema dei permessi premio non è la prima volta che torna al centro della cronaca, infatti è già accaduto che durante queste uscite vi fossero stati comportamenti scorretti da parte dei detenuti che ad esempio non rientravano in struttura.

Questo ha portato e porta ad un esborso di denaro in ricerche per poi riuscire a trovare il detenuto fuggitivo ma spesso ciò non accade e quindi ci si trova con criminali a piede libero.

Detenuto evade durante visita ospedaliera

Il caso salito alla ribalta della cronaca è avvenuto a Rimini dove un detenuto è fuggito al termine di una visita ospedaliera.

“E’ evaso in mattinata dall’ospedale dove era stato condotto per una visita urgente” – questo il commento di Gennarino De Fazio segretario generale Ulipa come riportato da TgCom24

Non si hanno le generalità dell’uomo, che dovrebbe essere extracomunitario. La Polizia sta effettuando le ricerche con l’obiettivo di riuscire a rintracciarlo.