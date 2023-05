Rimini, tre ragazzi escono a fare surf: la Guardia costiera li cerca e si spiaggia

Tre ragazzi si sono avventurati nel mar Adriatico per sfruttare le onde alte: la Guardia costiera è entrata in azione, ma qualcosa è andato storto

L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 16 Maggio, a Marina centro. Tre ragazzi, evidentemente non pienamente consapevoli di quello che stava accadendo attorno a loro, hanno deciso di sfruttare le onde alte del mar Adriatico per uscire a fare surf. La Guardia costiera è costretta ad intervenire, ma qualcosa è andato storto.

Rimini, surfisti sfidano le onde alte: la Guardia costiera li cerca e si spiaggia

Due dei tre ragazzi sono tornati sulla riva poco prima che la Capitaneria di porto entrasse in azione, mentre l’ultimo surfista proprio non ne voleva sapere di smettere con la sua attività. La motovedetta della Guardia costiera, dunque, si è dovuta mettere in scia al surfista, ma in pochi attimi il motore è andato in panne. La barca della Capitaneria di porto, quindi, si è spiaggiata a riva di fronte al Grand Hotel.

Il surfista torna a riva

Dopo qualche attimo di apprensione, il surfista è tornato a riva solo con le proprie forze. Fortunatamente, quindi, si è scongiurato immediatamente il possibile dramma che gli uomini della Capitaneria di porto avevano pensato potesse accadere.