Nuovo caso di rincari a Bergamo ed esplode la polemica. In un ristorante una porzione di lasagna costa 23 euro. I gestori garantiscono la “primissima scelta” degli ingredienti della “lasagna di Mamma Antonietta”.

I prezzi del Ristorante Bernabò

In piazza Lorenzo Mascheroni a Bergamo si trova la trattoria – ristorante Bernabò. Recentemente è finita al centro di una nuova polemica a causa dei suoi prezzi, benché questi siano scritti nero su bianco sulla lavagnetta esterna al locale.

Così i 23 euro per una porzione di lasagna non dovrebbero essere una sorpresa per gli avventori.

Dicono i titolari: “Ogni piatto ha un suo food cost. Queste non sono classiche lasagne bolognesi, ogni ingrediente è di primissima scelta.”

In seguito alla pubblicazione della lavagnetta sul profilo Instagram del ristorante la sezione commenti è stata inondata di critiche. Tra coniglio con polenta e patate a 26 euro e un ossobuco con polenta sempre a 26 hanno creato scalpore proprio loro: “le lasagna di Mamma Antonietta” a 23 euro.

Rincari estivi

Le vacanze estive di quest’anno sono state costellate da continue polemiche sui rincari dei prezzi: dai 2 euro per tagliare un toast a metà ai 16 euro per una bottiglietta d’acqua a Como.

Le lasagne a 23 euro a porzione non fanno altro che alimentare ulteriormente l’indignazione collettiva.

Il ristorante Bernabò risponde però alle critiche con un convinto: “Le lasagne di Mamma Antonietta non hanno prezzo.”