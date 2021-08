Rinforzare i capelli al rientro delle vacanze: consigli

Dalle maschere ai trattamenti adatti sino all'idratazione, ecco alcuni metodi per rinforzare i capelli dopo le vacanze estive.

Al ritorno dalle vacanze, bisogna trattare i capelli nel modo migliore possibile considerando che il sole, la salsedine, la sabbia possono averli rovinati. Per averli nuovamente luminosi e lucenti, ecco alcuni consigli e suggerimenti su come rinforzare i capelli quando si arriva in città con metodi naturali e adatti.

Come rinforzare i capelli al rientro

Il caldo, l’esposizione prolungata ai raggi del sole influisce non solo sulla salute, ma anche sulla chioma stessa al punto che i capelli ne risentono apparendo più fragili e spenti del solito. Insieme a questo fattore, ve ne sono altri, come il sole, l’umidità, ma anche il cloro e la salsedine, compreso i frequenti shampoo che portano ad avere una chioma meno luminosa.

Non appena si ritorna dalle vacanze, bisogna preparare il capello all’autunno e quindi rinforzare i capelli. Una delle prime regole è lasciarli respirare, evitando per i primi giorni dal ritorno dalle ferie di usare elastici o fare varie acconciature in quanto si corre il rischio di stressarli maggiormente. No all’uso di spray o gel, ma si consiglia di optare per uno shampoo a base di vitamina B e un balsamo adatto per prendersene cura.

Si può anche recarsi presso un salone di bellezza per una nuova piega e dare una sistemata al capello oppure optare per un restyling fai da te evitando acconciature troppo strette, ma optando per altre morbide che non siano causa di stress per il capello. Gli impacchi o le maschere rigeneranti sono particolarmente consigliati dal momento che rinforzano i capelli.

Si consiglia di applicarli subito dopo lo shampoo facendo particolare attenzione alle punte. In seguito, è meglio usare un pettine o spazzola dalle setole morbide in modo da rinforzare i capelli senza appesantirli troppo.

Come rinforzare i capelli: consigli

Per rinforzare i capelli che durante le vacanze estive si sono danneggiati, è meglio correre ai ripari immediatamente optando per dei trattamenti che siano utili e soprattutto facciano del bene alla chioma. I capelli hanno assolutamente bisogno di idratazione, per cui le maschere e altri trattamenti del genere, da fare almeno una volta a settimana, sono l’ideale per dare forza alla chioma.

Sono trattamenti da fare almeno una volta a settimana. Si consigliano anche prodotti rinforzanti o rivitalizzanti per la salute del capello. Oltre all’idratazione, anche l’alimentazione è importante. Quindi, si consiglia di consumare alimenti ricchi di proteine e di vitamina B5 che sono efficaci per rinforzare i capelli, ma anche per prevenire una possibile caduta durante il periodo autunnale.

Uno shampoo energizzante oppure illuminante dona vita ai capelli secchi e sfibrati. Un prodotto del genere a base di elementi naturali dona lucentezza e apporta le giuste energie e vitamine al capello senza siliconi, quindi li rende luminosi evitando di danneggiarli o rovinarli.

Il sudore, la salsedine e il colore indeboliscono il bulbo pilifero per cui è fondamentale pulire e rinfrescare la cute nel modo migliore. Per farlo, le maschere o gli impacchi, ma anche le giuste creme rigeneranti sono perfetti per dare forza al capello in modo da affrontare nel migliore dei modi la stagione autunnale.

Rinforzare i capelli: miglior rimedio

Considerando che durante il periodo autunnale, la chioma può andare incontro a cadute e diradamenti, per rinforzare i capelli, oltre ai suggerimenti forniti, è possibile usare un ottimo rimedio a base naturale. La soluzione migliore, secondo esperti e consumatori, è Foltina Plus, una lozione per capelli della linea Natural Fit, quindi italiana che aiuta a contrastare la caduta dando energia alla chioma.

In questo momento è infatti il rimedio naturale più utilizzato per la cura del capello. Per chi volesse saperne di più, può saperne di più o sulla seguente immagine

Una lozione che permette di tornare ad avere una chioma forte ed energica evitando l’intervento chirurgico e il trapianto. La giusta soluzione per dare vigore alla chioma. All’interno contiene dei principi attivi che hanno vari benefici. Permettono di interrompere la caduta del capello, riattivano la microcircolazione, stimolano i follicoli spenti e favoriscono la ricrescita, anche nelle zone maggiormente diradate.

Foltina Plus è efficace sia per uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello. Consigliata da esperti e consumatori proprio per la sua efficacia. Se si usa questo prodotto tutti i giorni si permette di rinfoltire le zone diradate del cuoio capelluto e rinforzare i capelli.

Inoltre, si compone di elementi a base naturale che non hanno controindicazioni o effetti collaterali. Tra questi, vi è l’arginina che fa crescere il capello, serenoa combatte e previene la caduta del capello, fieno greco che è ricco di fitoestrogeni e combatte il diradamento. Inoltre, è molto facile da usare in quanto basta spruzzarlo nelle aree diradate, massaggiare con movimenti circolari e lasciare che si assorba in profondità.

Considerando l’esclusività e originalità di Foltina Plus, non è disponibile online o nei negozi fisici. L’utente interessato può cliccare qui sul sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati e inviarlo. La lozione è in vendita al costo di due confezioni al prezzo di 49€ con le spese gratis di spedizione. Il pagamento si effettua sia con Paypal che carta di credito, ma anche in contanti al corriere alla consegna della merce.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.