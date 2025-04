Riparazioni in corso per la galleria Les Toules dopo la valanga

Riparazioni in corso per la galleria Les Toules dopo la valanga

Situazione attuale della galleria Les Toules

La galleria svizzera Les Toules è attualmente oggetto di lavori di riparazione a causa di un grave danneggiamento causato da una valanga, che ha reso inaccessibile il vicino traforo del Gran San Bernardo. Questo evento, verificatosi giovedì scorso, ha portato alla chiusura della A21, bloccando il traffico di transito tra Italia e Svizzera.

Gli interventi di riparazione, secondo le stime iniziali, richiederanno circa tre giorni lavorativi, ma la riapertura della galleria sarà possibile solo quando sarà garantita la sicurezza operativa.

Impatto della valanga e misure di sicurezza

La valanga ha causato danni significativi, con massi di roccia e alberi trascinati a valle che hanno compromesso un tratto di circa 300 metri dell’infrastruttura. Al momento, la spessa coltre nevosa rende difficile una valutazione precisa del rischio di ulteriori cadute di massi lungo il pendio valanghivo. L’ufficio federale svizzero delle strade ha comunicato che, anche dopo la ripresa del transito, il traffico sarà regolato a senso unico alternato tramite un semaforo da cantiere, per consentire il proseguimento dei lavori di ripristino.

Prospettive future e aggiornamenti

Durante il fine settimana pasquale, sono stati avviati interventi urgenti per garantire la messa in sicurezza della galleria. Il materiale necessario per le riparazioni è stato già reperito e trasportato sul posto, e i lavori sono iniziati questa mattina. Un aggiornamento sulla situazione è atteso prima del fine settimana, per informare i cittadini e i viaggiatori sulle tempistiche di riapertura e sulle condizioni di sicurezza. La situazione rimane sotto attenta osservazione, con l’obiettivo di ripristinare al più presto la viabilità nella zona.