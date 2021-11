Riscaldamento, obbligo di comunicare i consumi ogni 30 giorni dal 2022: lo dice una modifica dell'Ue in materia di direttive sull’efficienza energetica

In tema di riscaldamento domestico dal 2022 scatterà obbligo di comunicare i consumi ogni 30 giorni, lo ha stabilito l’Unione Europea con finalità di risparmio e monitoraggio ambientale. Il provvedimento entrerà in vigore dal primo gennaio 2022 e alcune norme verranno modificate, quali?

Riscaldamento e consumi a 30 giorni: quali regole europee ed italiane cambieranno

Quelle che sono state prese in esame dall’Ue in materia di direttiva sull’efficienza energetica (EED 2018/2002). Ecco, alcune delle parti di quella direttiva che in Italia trova “sponda” ed estensione nel Decreto legislativo 73/2020 cambieranno.

Contatori “da remoto” e riscaldamento: i consumi comunicati ogni 30 giorni

In particolare, “laddove siano stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sulla lettura dei contabilizzatori di calore devono essere fornite agli utenti almeno una volta al mese”.

Attenzione, le nuove regole si applicheranno a chi ha dei “contatori” di ultima generazione, ma si tratta di dispositivi ormai in possesso quasi di tutti.

La parola d’ordine è risparmio, perciò sul riscaldamento consumi comunicati a 30 giorni

Lo scopo è evitare consumi eccessivi e quantificare l’esatta portata di quanto usufruito nel mese precedente, il tutto con un monitoraggio più capillare di emissioni e possibili direttrici di inquinamento.

Lo scopo è poi quello di far capire che la “lettura” di alcuni dati forniti su base trimestrale o maggiore è cosa difficile per stabilire l’esatto ammontare di consumi e dovuto. Dal primo gennaio i dati saranno forniti ogni 30 giorni se si dispone di sistemi di contabilizzazione con lettura da remoto.