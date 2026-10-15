Accusato di presunti pedinamenti, presunti messaggi minatori e presunta aggressione fisica a Parigi il 27 settembre 2024 contro l’ex compagna Sophie Codegoni, (conosciuta al Grande Fratello Vip), e di 50-60 chiamate e videochiamate al giorno, Alessandro Basciano, domani, 16 ottobre, affronterà una nuova pagina della vicenda giudiziaria.

La linea della difesa: la smentita delle accuse

Secondo Biccy, a Mattino 5 Federica Panicucci ha mostrato alcuni messagg i attribuiti dalla stampa ad Alessandro Basciano e rivolti a Sophie Codegoni. La testata riferisce inoltre che l’avvocato di Basciano ha contestato la ricostruzione dei fatti come stalking.

Biccy riporta anche la replica di Basciano, che ha accusato Codegoni di aver strumentalizzato il tema della violenza sulle donne.

Il dj ha inoltre parlato del percorso psicologico iniziato dopo l’arresto e del periodo in cui, secondo la sua versione, non ha potuto vedere la figlia.

L’udienza preliminare

Nel novembre 2024 Basciano era stato sottoposto a custodia cautelare. Nel marzo 2026 è stata revocata la misura d el divieto di avvicinamento. Il 16 ottobre la Gup Lorenza Pasquinelli dovrà decidere se disporre il rinvio a giudizio o pronunciare una sentenza di non luogo a procedere.

Secondo la Procura, tra il 2023 e il 2024 Basciano avrebbe t enuto nei confronti di Codegoni comportamenti sempre più invadenti e aggressivi. Le accuse sono state respinte da Basciano.