Durante la notte, un violento incendio ha colpito il cuore del III arrondissement di Parigi, riducendo in cenere il Marché des Enfants Rouges il mercato coperto più antico della capitale. Le fiamme sono state finalmente domate dai vigili del fuoco, ma il danno resta irreparabile: l’intera struttura è stata descritta come completamente devastata.

Le prime immagini diffuse sui social mostrano un rogo di dimensioni impressionanti, con colonne di fumo che si alzavano sopra le strade di Parigi Centro. Il sindaco Ariel Weil ha confermato la gravità dell’accaduto tramite un messaggio su X, sottolineando che, sebbene non siano stati segnalati feriti, l’edificio è ormai un cumulo di macerie.

Incendio che annienta il mercato storico

Secondo le dichiarazioni dei vigili del fuoco, il fuoco è stato contenuto entro poche ore, evitando che si propagasse ai negozi limitrofi. Un unico operatore dei pompieri ha riportato un lieve malore dovuto al fumo, ma non si sono registrati ulteriori infortuni. La struttura metallica interna all’edificio, parte integrante del suo fascino storico, ha subito un crollo parziale segnando la fine di un luogo di incontro per i parigini da secoli.

Reazioni istituzionali

Il sindaco Ariel Weil, responsabile di Parigi Centro, ha definito la perdita come una “devastazione totale”. Nei suoi comunicati ha espresso cordoglio per la distruzione di un patrimonio culturale unico e ha promesso di avviare le prime valutazioni per una possibile ricostruzione. Le autorità locali hanno già iniziato a raccogliere testimonianze e a documentare i danni per avviare le pratiche assicurative.

Storia e importanza del Marché des Enfants Rouges

Fondato nel 1615 il Marché des Enfants Rouges rappresenta una tappa fondamentale della vita commerciale di Parigi. Dichiarato monumento storico nel 1982 il mercato prende il nome dagli abiti rossi indossati dagli orfani ospitati in un vicino istituto, costituito nel XVI secolo da Margherita di Navarra, sorella di Francesco I. L’ospedale chiuse nel 1772 ma la denominazione «bambini rossi» rimase legata al luogo, trasformandolo in un punto di riferimento per la cucina multietnica e le tradizioni culinarie della città.

Nel corso dei secoli, il mercato è stato testimone di ogni cambiamento urbano, accogliendo botteghe di spezie, formaggi, sushi e piatti tipici francesi. La sua architettura, caratterizzata da una copertura in ferro e da una disposizione di banchi all’aperto, ha conferito al sito un valore unico sia per i residenti sia per i turisti.

Ripercussioni sulla vita commerciale e prospettive di ricostruzione

La perdita del Marché des Enfants Rouges ha un impatto immediato su centinaia di commercianti e su una rete di fornitori locali. Molti espositori hanno dovuto interrompere le attività senza preavviso, lasciando i clienti senza la consueta offerta gastronomica. Le autorità comunali stanno valutando misure di sostegno economico per mitigare l’effetto negativo sulla comunità di mercato.

Nel frattempo, studi preliminari indicano che una ricostruzione fedele all’originale richiederebbe diversi mesi, se non anni, a causa delle normative di tutela del patrimonio storico. La discussione pubblica si è già avviata sui possibili nuovi usi del sito, con proposte che spaziano dalla ricostruzione integralista a un progetto più moderno che possa accogliere le esigenze contemporanee mantenendo il carattere storico del luogo.