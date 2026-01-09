Rischio di Riacquistare Peso Dopo la Sospensione dei Farmaci Dimagranti: Cosa Sapere

Negli ultimi anni, il ricorso a farmaci per la perdita di peso è aumentato, in particolare tra coloro che soffrono di obesità o sovrappeso. Tuttavia, recenti studi hanno sollevato interrogativi significativi riguardo alle conseguenze della sospensione di tali trattamenti. Una revisione approfondita di numerosi studi ha rivelato che coloro che interrompono l’assunzione di farmaci agonisti del recettore GLP-1 possono riacquistare i chili persi in un intervallo sorprendentemente breve.

I risultati della revisione degli studi

Una revisione pubblicata sul British Medical Journal ha analizzato 37 studi, coinvolgendo un campione di circa 9.300 individui e 13 diversi farmaci. In particolare, sono state esaminate due molecole: semaglutide e tirzepatide. Lo studio ha evidenziato che le persone che smettono di utilizzare questi farmaci tendono a riprendere il peso iniziale entro circa 20 mesi, a meno che non apportino modifiche significative alla loro dieta e al loro stile di vita.

Il ruolo dello stile di vita

Il ritorno al peso di partenza avviene rapidamente per coloro che non seguono un regime alimentare controllato o non praticano attività fisica. I dati indicano che per chi ha perso peso attraverso diete tradizionali, il processo di recupero può richiedere fino a quattro volte più tempo. L’efficacia dei farmaci, quindi, sembra diminuire se non è accompagnata da un impegno attivo nella modifica delle abitudini alimentari e nel mantenimento di uno stile di vita sano.

Implicazioni per la salute

La ripresa di peso non rappresenta l’unica preoccupazione: anche valori come pressione arteriosa e colesterolo tendono a ritornare ai livelli precedenti entro un anno e mezzo dall’interruzione del trattamento. Questo aspetto è stato evidenziato dal professor Sam West, ricercatore di fisiologia presso l’Università di Oxford, il quale ha sottolineato la rapidità con cui i pazienti riacquistano il peso.

Limiti della ricerca

È importante notare che, come affermato dal professor Giles Yeo dell’Università di Cambridge, gli studi inclusi nella revisione non hanno esaminato gli effetti a lungo termine della sospensione dei farmaci. Pertanto, le conseguenze future rimangono in gran parte sconosciute. Un’analisi ha rivelato che le persone che praticano regolarmente attività fisica durante il trattamento con farmaci per la perdita di peso riescono a mantenere risultati migliori rispetto a chi non si esercita.

Uso consapevole dei farmaci dimagranti

I farmaci come la semaglutide, originariamente sviluppati per il trattamento del diabete di tipo 2, sono diventati noti per il loro potenziale nel trattamento dell’obesità. Tuttavia, l’uso di questi farmaci deve essere accompagnato da un rigoroso monitoraggio medico e deve essere considerato solo come parte di un approccio complessivo alla salute.

Il direttore della Struttura complessa di Malattie endocrine e Diabetologia dell’ASST Papa Giovanni, Roberto Trevisan, ha chiarito che la semaglutide è utile per i pazienti diabetici e può proteggere cuore e rene. Tuttavia, l’uso per la sola perdita di peso non è coperto dal Servizio sanitario nazionale, ponendo un problema di accessibilità economica per molti pazienti.

I rischi associati ai farmaci dimagranti

L’aumento dell’uso dei farmaci dimagranti, come la tirzepatide, ha suscitato un significativo interesse pubblico. È fondamentale che i potenziali utenti comprendano i rischi associati all’interruzione del trattamento. Inoltre, è importante un approccio integrato che includa modifiche allo stile di vita. Solo così sarà possibile mantenere i risultati ottenuti nel tempo, evitando il temuto effetto yo-yo.