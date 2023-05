Con le operazioni di sgombero e pulizia a contatto con acque contaminate, c’è il rischio di contrarre diverse infezioni: ecco tutti i pericoli.

Alluvione in Emilia-Romagna: cresce il rischio di infezioni

Oltre alle vittime e ai danni materiali, le alluvioni che hanno colpito l’Emilia Romagna possono rappresentare anche un rischio per la salute. Le acque stagnanti, contaminate dalla presenza di scarichi delle fognature, rifiuti e carcasse di animali, possono essere la causa di infezioni da batteri e dell’aumento di virus.

Francesco Broccolo, professore di Microbiologia clinica dell’Università del Salento, si è espresso in merito ai rischi e alle pericolosità di questo scenario:

«Rispetto ad altre calamità naturali, l’alluvione ha un problema in più in termini di rischi igienico-sanitari perché nell’acqua contaminata da feci provenienti dalle fognature e da carcasse di animali possono trovarsi microrganismi in grado di favorire la trasmissione di infezioni».