Rissa ad una festa di compleanno: ragazzo in ospedale con l’orecchio strappato a morsi

A Salerno è scoppiata una rissa durante una festa di compleanno. Un ragazzo è finito in ospedale con un orecchio strappato a morsi. Un’aggressione davvero brutale, avvenuta a San Marzano sul Sarno, in provincia di Salerno.

Rissa ad una festa di compleanno: un ragazzo in ospedale

Doveva essere semplicemente una tranquilla festa di compleanno per i 18 anni di una ragazza del posto, ma quello che è accaduto a San Marzano sul Sarno, in provincia di Salerno, è diventato un fatto di cronaca. La festa si stava svolgendo in modo molto tranquillo, ma alla fine si è scatenata una maxi-rissa davvero molto violenta. Un ragazzo è stato ricoverato in ospedale con un orecchio strappato a morsi. I medici, in ospedale, stanno cercando di ricostruirgli interamente il lobo dell’orecchio, che gli è stato staccato con un morso.

Rissa ad una festa di compleanno: i motivi della rissa

La maggior parte degli invitati a questa festa erano minorenni, ma per il momento i motivi della rissa restano ancora quasi del tutto ignoti. A quanto pare, tutto è iniziato per qualche parola di troppo, ma poi si è subito passati ai fatti. Sono volati schiaffi, calci e pugni. Perfino qualche adulto è stato coinvolto nella violenta rissa, che è finita con un orecchio strappato a morsi. Un ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, dove i medici stanno cercando di ricostruirgli il lobo dell’orecchio sinistro.

Il morso dell’aggressore lo ha letteralmente staccato, con una furia e una violenza davvero inaudita.

Rissa ad una festa di compleanno: le testimonianze

Il diciottesimo compleanno di una ragazza è finito in una maxi-rissa con un ragazzo trasportato in ospedale con un orecchio staccato a morsi. I carabinieri hanno iniziato ad ascoltare le prime testimonianze, ma secondo quanto riportato neanche il ragazzo che è rimasto ferito è riuscito a chiarire completamente le dinamiche della vicenda.

La rissa, quasi sicuramente, è scattata per motivi davvero futili, probabilmente per problemi inerenti al passato tra i gruppi di invitati. Inizialmente i gruppi si sono scambiati qualche parola di troppo, che probabilmente ha infastidito qualcuno, poi sono passati ai fatti, alzando le mani e arrivando addirittura ai morsi. A quanto pare nella maxi-rissa è stato coinvolto anche qualche adulto presente alla festa.