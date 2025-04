Il dramma di Monreale

La tranquillità di Monreale è stata spezzata da una rissa che ha portato a una sparatoria mortale, lasciando tre persone senza vita e altre due ferite. Il protagonista di questa tragica vicenda è Salvatore Calvaruso, un ragazzo di appena 19 anni, che inizialmente ha confessato di essere coinvolto negli eventi, ma successivamente ha scelto di non rispondere alle domande del pubblico ministero.

Questa decisione ha sollevato interrogativi sulla sua posizione e sulla verità dei fatti accaduti.

Le prove contro Calvaruso

Le indagini hanno rivelato che a incastrare Calvaruso sono stati i video delle telecamere di sorveglianza, che hanno immortalato i momenti cruciali della sparatoria, e le testimonianze di diversi testimoni oculari. Questi elementi, uniti agli occhiali trovati sul luogo del delitto, che il giovane aveva affermato di aver perso, hanno contribuito a costruire un quadro accusatorio molto solido. Un amico di Calvaruso ha anche confermato di avergli prestato un motorino la notte della sparatoria, aggiungendo dettagli che coincidono con la descrizione dell’abbigliamento fornita dal giovane.

Le conseguenze legali

La scelta di Calvaruso di non rispondere alle domande del magistrato potrebbe complicare ulteriormente la sua situazione legale. Le sue dichiarazioni iniziali, sebbene ammettano la sua presenza sulla scena, non possono essere utilizzate in sede processuale a causa del suo successivo silenzio. Gli avvocati difensori dovranno ora affrontare una serie di prove schiaccianti, mentre la comunità di Monreale si interroga su come sia potuto accadere un simile dramma in una zona generalmente considerata sicura. La sparatoria ha scosso profondamente la cittadinanza, portando a una riflessione sulla violenza giovanile e sulle sue cause.